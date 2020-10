Moet je jezelf laten testen na iedere verkoudheid van je kind? “Elke banale snotneus is plots verdacht”

Dat heb je dan als nieuwe mama met een klein kindje. Voor het eerst naar de crèche, en elke week heeft dochterlief wel ergens een nagelnieuw virus gevonden om mee naar huis te nemen. Een paar dagen later lopen ook mama of papa gegarandeerd met een kriebelhoest, een lopende neus en een bonkend hoofd. Het is half oktober en onze reporter Kim Clemens zit al aan haar tweede verkoudheid. Of is het tóch corona? En moet ze zich dan om de paar weken opnieuw laten testen?