Tientonner moet hard in de remmen op E314 wanneer bestuurder gevaarlijke manoeuvres uitvoert

Halen -

Op de TikTok zijn dashcambeelden opgedoken van een Toyota SUV-bestuurder die gevaarlijke manoeuvres uitvoert op de E314 in Halen. De bestuurder steekt langs via de pechstrook een vrachtwagen voorbij en vliegt op het linkerbaanvak in de remmen net voor een andere vrachtwagen die inhaalt. Het is niet duidelijk wat de bestuurder bezielt. De vrachtwagen kon net op tijd remmen. “Delen zodat deze clown wordt gevonden”, aldus de video op TikTok.