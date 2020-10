NMBS reageert op te volle treinen: “Wij zitten op maximumcapaciteit, reiziger moet ook verantwoordelijkheid nemen”

Nu alle studenten weer herbegonnen zijn en we weer vaker op kantoor werken, is het niet altijd mogelijk om anderhalve afstand te houden op de treinen. Op sociale media klagen veel reizigers over overvolle wagons. “Wij doen al het mogelijke maar kunnen niet oneindig veel rijtuigen aan onze treinen blijven hangen”, zegt de NMBS.

Ondanks de mondmaskerplicht en de oproep aan de reizigers om zich zo veel mogelijk over de rijtuigen te verspreiden, wordt er op sociale media nogal wat geklaagd dat reizigers vaak op elkaar gepropt staan op de gangpaden. Zeker op drukke pendelmomenten van studenten. Onder meer daarom zal de regering-De Croo telewerk vanaf vrijdag mogelijk weer verplichten. Want het probleem stelt zich niet alleen op treinen, ook sommige bussen en trams zitten op piekmomenten te vol.

“Wij doen nochtans wat we kunnen om alles coronaproof te laten verlopen”, zegt Bart Crols van de NMBS.” Zoals in de zomer al aangekondigd werd, rijden onze treinen met een maximale samenstelling. Meer wagons kunnen we niet aan een trein koppelen. Dat is technisch niet mogelijk. Maar ook om veiligheidsredenen kan het niet omdat de laagste wagons anders niet meer aan het perron zouden stoppen.”

De NMBS zegt dat er nog altijd veel minder reizigers op de treinen zitten dan voor de coronacrisis en vraagt pendelaars om de app MoveSafe te bekijken om vooraf te checken hoe druk het is op de trein die ze willen nemen. “Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij zorgen voor een maximumaantal wagons en voor technische ondersteuning via onze app. Maar we roepen reizigers ook op om de spitsuren te vermijden en op te drukke momenten een trein vroeger of later te nemen als dat mogelijk is.”

Ook op tram, bus en metro

Niet alleen op treinen is het soms te druk. Ook de Brusselse trams, bussen en metro’s zitten tijdens de ochtend- en avondspits weer stampvol. “Extra rijtuigen inzetten op drukke lijnen of op piekmomenten gaat niet omdat er al op volle capaciteit wordt gereden”, zegt de MIVB.

De Lijn zet in Vlaanderen naast zijn eigen bussen vanaf woensdag ook 185 privébussen in. Die zullen vooral rijden op de momenten dat veel scholieren naar school gaan of weer huiswaarts keren. Ze rijden achter een bus van De Lijn en volgen dus dezelfde route, met dezelfde haltes. “Pas als de bus van De Lijn grotendeels volzet is, kunnen reizigers op de privébus stappen”, zegt Karen Van der Sype van De Lijn.