Filmfestival van Gent geopend: rode loper met mondmaskers in plaats van glamour

Gent -

De 47ste editie van het Filmfest Gent is dinsdagavond in mineur geopend. Corona veegde alle glitter en glamour die bij een rode loper horen weg en het kille regenweer hielp ook niet echt om het sterrenstof op te blinken. Dat het jaarlijkse filmfeest überhaupt plaatsvindt in deze barre tijden en er de komende tien dagen toch weer 110 films uit alle hoeken van de wereld te zien zijn, is al een prestatie op zich. Grootste verrassing op de rode loper waren premier De Croo en zijn echtgenote. “Ik kom hier om de zwaar getroffen culturele sector een hart onder de riem te steken”, aldus de eerste minister. Of hij de bioscopen niet zou sluiten tijdens het filmfestival? “Daar ga ik niet op vooruitlopen. Vrijdag komen we bijeen.”