Nederland gaat in gedeeltelijke lockdown: restaurants en cafés gaan dicht

Nederland neemt drastische maatregelen om het coronavirus te bestrijden. “Want als we het virus willen platslaan, hebben we een grote hamer nodig”, zei premier Rutte dinsdagavond op een persconferentie. Vanaf morgen, woensdag, om 10 u. ’s avonds gaan cafés en restaurants dicht.

Jong en oud zijn hard geraakt door corona. Daarom komen we vandaag met nieuwe strenge maatregelen, zegt Rutte. “We gaan naar een gedeeltelijke lockdown. Dat doet pijn, maar het is de enige manier om het virus te verslaan”.

Horecabedrijven zoals cafés en restaurants gaan dicht. Afhalen kan wel. Hotels blijven ook open en mogen gasten eten serveren.

Tot 20.00 uur mag er alcohol gekocht worden in winkels, daarna niet meer. Tussen 20.00 uur en 07:00 uur mag er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd worden.

Maximaal 30 personen in een groep zijn in binnenruimten toegelaten. “ Er zijn geen uitzonderingen meer.”

En in huis mogen Nederlanders nog maximaal drie mensen per dag ontvangen. “Blokjesverjaardagen met meerdere groepjes mensen mogen niet meer”, zegt Rutte.

Het kabinet gaat in gesprek met winkels omdat het daar nog vaak te druk is, zegt Rutte. Dan gaat het over maximum aantallen klanten, gelegenheid voor klanten om hun handen te ontsmetten en de 1,5 meter afstand. Er gaat een streep door de koopavonden. Leefmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.

Volwassen amateursporten mogen niet meer in groep. “Een potje tennissen kan dus nog wel met twee”, zegt Rutte. “Maar dubbelen dus niet, want dan is contact onvermijdelijk. ”Hardlopen met vier mensen mag ook nog. Kinderen mogen dus in groepen blijven sporten. Ook in eerste- en ere-devisie mag er gevoetbald worden. Maar zonder publiek.

Voor de herfst- en kerstvakantie wordt reizen naar alle landen in code oranje en rood ten stelligste afgeraden.

“Maar reis zo min mogelijk en blijft zo veel mogelijk op je vakantieadres. Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte”, zegt premier Rutte nog.