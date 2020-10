UEFA houdt plannen achter de hand voor EK achter gesloten deuren

De Europese Voetbalconfederatie UEFA houdt meerdere scenario’s achter de hand voor EURO 2020, het toernooi dat eerder dit jaar uitgesteld en verplaatst werd naar de zomer van volgend jaar. Ook een toernooi achter gesloten deuren behoort tot de mogelijkheden, zo bevestigt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin dinsdag in een interview met de Duitse zender ARD.

Meer dan een half jaar na de uitbraak is de coronacrisis allesbehalve onder controle in Europa, waar bijna alle landen stijgende cijfers in het aantal besmettingen laten noteren. De tweede golf lijkt tijdens de winterperiode lelijk te zullen toeslaan en op een vaccin is het nog wachten. Het is dan ook lang niet zeker dat het oude continent komende zomer coronavrij zal zijn en dat heeft ook zijn gevolgen op de voorbereiding van het EK. “We hebben verschillende scenario’s in gedachten hoe we het kunnen organiseren, met en zonder fans, of met een gedeeltelijke bezetting van de stadions”, bekende Ceferin.

Aan het format zal echter niet gesleuteld worden. Het is nog steeds de bedoeling dat EURO 2020 in twaalf speelsteden doorgaat. Een bubbel, zoals vorige zomer in de Champions League en Europa League, ligt niet op tafel. “Momenteel plannen we alles zoals het voorzien was. Aan een bubbel denken we niet. In theorie kunnen we het toernooi wel in minder landen organiseren, of zelfs in één land. Alles we willen, kunnen we dat.”

Het idee om EURO 2020 in twaalf speelsteden in verschillende landen te organiseren, kwam destijds van toenmalig voorzitter Michel Platini. Ceferin is minder enthousiast. “Symbolisch is dat allemaal mooi, maar om het te organiseren: dat is wat anders. Daar komt dan nog eens die pandemie bovenop. Blij word je daar niet van. Het is een uitdaging, maar ik ben wel zeker dat het EK volgend jaar kan doorgaan.”

