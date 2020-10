Japan verslaat Ivoorkust na treffer van Cercle-verdediger

Japan heeft dinsdag in een vriendschappelijke interland in het Nederlandse Utrecht in extremis de maat genomen van Ivoorkust, vorige week donderdag in het Koning Boudewijnstadion in Brussel nog de tegenstander van de Rode Duivels. Cercle Brugge-verdediger Naomichi Ueda maakte in blessuretijd het enige doelpunt van de namiddag.

De Japanners hebben een trainingskamp in Nederland en speelden vrijdag al tegen Kameroen. Dat duel eindigde in 0-0. Naast Ueda, die pas vlak voor zijn goal was ingevallen, stonden bij Japan met Daniel Schmidt (STVV), Junya Ito (Genk) en Musashi Suzuki (Beerschot) drie spelers van de Jupiler Pro League in de basis. Ook Takehiro Tomiyasu, Daichi Kamada en Wataru Endo (allen ex-STVV) mochten starten.

Bij Ivoorkust speelde Odilon Kossounou (Club Brugge) zijn tweede interland, na zijn debuut te hebben gemaakt tegen de Rode Duivels.

(belga)