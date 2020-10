Skelet van “grootvader van T-rex” verkocht voor meer dan 3 miljoen euro

Het skelet van een allosaurus is dinsdag in Parijs voor meer dan 3 miljoen euro verkocht, aldus een tweet van veilinghuis Drouot. De verkoopprijs van 3,07 miljoen euro lag beduidend hoger dan de vooraf geschatte opbrengst van 1 tot 1,2 miljoen euro.

De veilingmeester heeft geen informatie over de koper verstrekt. De allosaurus wordt beschouwd als een kleinere voorloper van de tyrannosaurus rex.

Het skelet, 10 meter lang en 3,5 meter hoog, is volgens het veilinghuis meer dan 150 miljoen jaar oud. Het werd in 2016 gevonden in de Amerikaanse deelstaat Wyoming. Er is qua grootte maar één vergelijkbaar allosaurusskelet. Dat is 9,7 meter lang en bevindt zich in het Museum of Natural History in New York.

Het skelet van een tyrannosaurus rex werd eerder deze maand op een veiling verkocht voor een recordprijs van 31,8 miljoen dollar (27,1 miljoen euro). Veel archeologen bekritiseren de praktijk van het veilen van skeletten en zeggen dat de exemplaren voor de wetenschap verloren zijn gegaan.