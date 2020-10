Vrouw (25) uit Temse riskeert tien jaar effectief voor moordpoging op Grietje Wieringa (73) in “onbegrijpelijke driehoeksrelatie”

Een oude rijke dame, haar véél jongere “toyboy” die kickte op geld en luxewagens en een 47 jaar jongere liefdesrivale. Het is het scenario van een bijna fatale schietpartij in het West-Vlaamse Wielsbeke waarbij Summer A. (26) op slachtoffer Grietje Wieringa (73) twee kogels afvuurde. Ze riskeert daarvoor tien jaar effectief, maar haar advocaten vroegen dinsdag begrip. “Dit was geen ziekelijke jaloersheid, maar het gevolg van langdurige vernederingen.”

