Rusland dreigt ermee dialoog met EU te beëindigen

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de Europese Unie ervoor gewaarschuwd dat de dialoog opgeschort kan worden nu de spanningen oplopen over de vergiftiging van de Russische opposant Alexej Navalny

Volgens Lavrov begrijpen zij die verantwoordelijk zijn voor het Europees buitenlands beleid niet dat een gesprek gekenmerkt moet zijn door wederzijds respect.

“Misschien zouden we gewoon even moeten stoppen met praten met hen”, zei Lavrov volgens het persbureau Interfax. Vooral Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie is de gebeten hond. “Ze zei dat een geopolitiek partnerschap niet zal werken met het huidige Russische staatsapparaat.”

De Russische minister had dinsdag nog een gesprek met Europees buitenlandverantwoordelijke Josep Borrell over Navalny. Het onderhoud kwam er een dag nadat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken overeenkwamen om nieuwe sancties tegen Rusland voor te bereiden over de vergiftiging van Navalny.

Onder meer Berlijn en Parijs menen dat die vergiftiging enkel kon gebeuren met medeweten van de Russische autoriteiten. Ze beschuldigen Moskou ervan na te laten om de feiten grondig te onderzoeken en een geloofwaardige alternatieve uitleg te geven. Volgens de Russen werd Navalny niet vergiftigd.