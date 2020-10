Italiaans international Stephan El Shaarawy test positief

De nationale voetbalploeg van Italië is dinsdag, een dag voor het thuisduel in de Nations League tegen Nederland, opgeschrikt door een positieve coronatest van Stephan El Shaarawy. De aanvaller, uitkomend voor het Chinese Shanghai Shenhua, wordt opnieuw getest om zeker te weten of hij daadwerkelijk besmet is.

Volgens de Italiaanse teamarts Andrea Ferretti is het nog niet zeker dat El Shaarawy dadelijk corona heeft. “Het kan ook een verkeerde diagnose zijn, want tijdens een volgende sneltest bleek hij weer negatief”, zei hij. “Een sneltest is echter niet heel betrouwbaar. El Shaarawy is daarom opnieuw getest, net als alle andere spelers van onze nationale ploeg. Die uitslagen zijn nog niet bekend.”

De Italiaanse voetbalbond gaat er voorlopig van uit dat het duel tegen Nederland gewoon doorgaat. De spelers van bondscoach Roberto Mancini trainden dinsdagavond voor alle zekerheid wel op afstand van elkaar in het stadion van Atalanta Bergamo.

(belga)