Johan Walem pakt zijn eerste punt als bondscoach van Cyprus

Na vier opeenvolgende nederlagen heeft Johan Walem als bondscoach van Cyprus een eerste succesje behaald. De Cyprioten speelden op de vierde speeldag van de Nations League 0-0 gelijk bij Azerbeidzjan. Konstantinos Laifis (Standard) stond het hele duel tussen de lijnen bij de bezoekers.

Voor Cyprus was vooral doelman Demetris de uitblinker. Hij pakte na 27 minuten een strafschop van de Azerbeidzjaanse kapitein Qarayev. Met één punt na vier speeldagen blijft Cyprus laatste in groep 1 van de C-divisie in de Nations League. Azerbeidzjan telt vier punten.

Voor Walem komt de draw na vier nederlagen op rij, in september voor de Nations League tegen Montenegro (0-2) en Azerbeidzjan (0-1) en vorige week vriendschappelijk tegen Tsjechië (1-2) en opnieuw voor de Nations League in Luxemburg (2-0).

Het duel werd gespeeld op neutraal terrein in het Albaanse Elbasan. Azerbeidzjan en Armenië kunnen om veiligheidsredenen - het conflict over de regio Nagorno-Karabach - immers niet in eigen land spelen.

