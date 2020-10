Nederlands profvoetbal blijft doorgaan in lege stadions

In tegenstelling tot het amateurvoetbal in Nederland blijft het profvoetbal doorgaan, weliswaar zonder publiek in de stadions. De Nederlandse regering besloot de maatregel, bedoeld om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, te verlengen. Alle competities voor amateurteamsporters worden stilgelegd.

Eind september besloot de Nederlandse regering om voor zeker drie weken bij alle sportwedstrijden geen publiek toe te laten. Tijdens de laatste speelronde in de Eredivisie voor de interlandperiode waren de stadions leeg en ook was al duidelijk dat komend weekend weer zonder publiek gevoetbald gaat worden. In de Nederlandse tweede klasse zijn al twee speelrondes afgewerkt voor lege tribunes. De regering verlengt die maatregel nu tot nader order.

“Publiek blijft verboden, zowel bij de amateurs als de professionele sport”, zei premier Mark Rutte. “Het betaalde voetbal gaat op de huidige voet door, zonder publiek.” Topsporters kunnen blijven trainen op Papendal en enkele andere nationale trainingscentra.

De profclubs mochten in de eerste weken van het nieuwe seizoen een beperkt aantal toeschouwers toelaten. De fans kregen wel het dringende advies om afstand te houden en niet te nadrukkelijk mee te leven. Dat lukte over het algemeen heel aardig, enkele incidenten daargelaten. Toch besloot de Nederlandse regering eind vorige maand om de stadionpoorten te sluiten voor publiek.

In eerste instantie voor drie weken, maar die maatregel is nu verlengd. Het betekent een nieuwe klap voor het Nederlandse betaalde voetbal. Toeschouwers zorgen voor een belangrijk deel van de inkomsten van de profclubs, die afgelopen seizoen al veel geld misliepen omdat de competities voortijdig werden afgebroken.

Ajax, de club met het grootste stadion in Nederland, miste in de eerste twee thuisduels van de competitie bij elkaar zo’n 3 miljoen euro aan inkomsten omdat er slechts 12.000 fans welkom waren, zo rekende algemeen directeur Edwin van der Sar uit. Ajax begint volgende week aan de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Liverpool. Dat zal in een lege Johan Cruijff ArenA gebeuren.

(belga)