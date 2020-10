Honderden producten met sesamzaad uit handel gehaald in Nederland, zaad werd via ons land ingevoerd uit India

Nederlandse supermarkten halen honderden producten waarin sesamzaad is verwerkt onmiddellijk uit de handel. Ze doen dat op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) omdat in een aantal partijen sesamzaad van drie producenten uit India de stof ethyleenoxide is aangetroffen. Volgens het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn de producten terug te leiden naar één operator die sesamzaden uit India heeft geïmporteerd.

Ethyleenoxide is een desinfecteermiddel en mag in de Europese Unie niet op voedingsmiddelen zitten. “Het is niet meteen een probleem voor de volksgezondheid, maar iemand die dagelijks grote hoeveelheden zou consumeren kan er op langere termijn mogelijk schadelijke gevolgen van ondervinden”, meldt de NVWA.

De Nederlandse supermarkten zijn direct begonnen aan het verwijderen van sesamproducten. Ze halen niet alleen producten uit de schappen waarin aantoonbaar sesamzaad van de drie producenten is verwerkt, maar ook producten waarvan dit niet direct duidelijk is, aldus een woordvoerster van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). “Veiligheid voor alles.” Producten waarvan duidelijk is dat ze van een andere fabrikant komen, blijven wel in de handel.

De supermarkten werken aan een lijst van producten waarin het bewuste sesamzaad mogelijk is verwerkt. Nederlandse consumenten wordt aangeraden die producten weg te gooien of terug te brengen naar de winkel. Sesam wordt in honderden levensmiddelen verwerkt, zoals in brood en crackers, bepaalde salades en oosterse producten.

Ook in andere EU-landen halen supermarkten producten met sesam uit de handel. De verontreinigde partijen zijn geïmporteerd in België en vervolgens naar 24 andere landen gegaan, meldt de NVWA. Bedrijven die sesamzaad uit India hebben verwerkt, moeten daarom nagaan of er resten van ethyleenoxide in zitten.

Federaal voedselagentschap

Volgens het FAVV zijn de producten terug te leiden naar één operator die sesamzaden uit India heeft geïmporteerd. “Na een analyse bleek dat er een te hoog gehalte aan residu van gewasbeschermingsmiddelen, meer bepaald ethyleenoxide, kon worden vastgesteld. De stock die nog in het bezit van de producent was, is meteen geblokkeerd”, meldt het FAVV dinsdagavond.

Het agentschap heeft onmiddellijk de tracering opgestart van de producten die al naar klanten werden verstuurd en volgt de controles bij de betrokken bedrijven naar eigen zeggen nauw op en bemonstert ook zelf actief.

Via het Rapid Alert System for Food and Feed bracht en brengt het FAVV andere landen op de hoogte wanneer er (mogelijk) niet-conforme producten aan bedrijven daar zijn geleverd. Heel wat landen hebben zo’n melding ontvangen, vooral EU-lidstaten, waaronder Denemarken, Letland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Duitsland, Estland, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië, Slovakije, Finland en Rusland.

Momenteel is de tracering nog volop lopende. “Het kan dus gebeuren dat in de toekomst nog producten worden terug geroepen naar aanleiding van deze problematiek. Bedrijven zijn verplicht een communicatie uit te hangen in de verkooppunten waar niet-conforme producten zijn verkocht om de consument op de hoogte te brengen”, luidt het.