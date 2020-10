Nederlandse vrouw is eerste coronapatiënt ter wereld die sterft na een hérbesmetting: “Een illusie dat je levenslang immuun kan zijn”

In Nederland is een vrouw van 89 gestorven nadat ze een tweede keer met het coronavirus besmet geraakte. Het is wereldwijd de eerste keer dat iemand sterft na een herbesmetting. Volgens virologen zijn zulke herinfecties zeldzaam. Officieel zijn er amper vijf bevestigde gevallen, waaronder eentje in België. Maar wellicht zijn het er veel meer.