Geen half, maar anderhalf miljoen mondmaskers geblokkeerd door foute bestickering: terugsturen of vernietigen

De FOD Economie blokkeert momenteel minstens 1,6 miljoen mondmaskers omdat er problemen zijn met de bestickering. Gisteren berichtte deze krant al dat er 500.000 mondmaskers vastzitten in de Gentse haven, nu blijkt dat er ook op Zaventem verschillende ladingen al maandenlang vastgehouden worden.

Zo staat er al sinds 15 juni een lot van 500.000 comfortmaskers van het type 1 geblokkeerd die door een Limburgse invoerder besteld waren voor apotheken en woon-zorgcentra. Omdat de naam van de invoerder niet op individuele verpakkingen van 50 mondmaskers vermeld is, weigert de FOD Economie de lading goed te keuren. De bestickering alsnog in orde brengen is verboden, aangezien het lot verzegeld is door de overheid. Deze week moet het bedrijf beslissen wat er met de lading ter waarde van een paar 100.000 euro moet gebeuren: terugsturen naar China of vernietigen. Een ander lot van 600.000 maskers wordt om dezelfde reden geblokkeerd in Zaventem. De invoerder probeerde de FOD via een kortgeding tot een herkeuring te dwingen, maar kreeg dinsdag in eerste aanleg ongelijk.

De FOD Economie bevestigt dat er op dit moment verschillende ladingen tegengehouden worden, maar wil geen cijfers geven over de omvang. Ook over het al dan niet herkeuren van ladingen, zoals Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) maandag had geopperd, wil de overheid voorlopig geen standpunt innemen.