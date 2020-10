Besmettingen in rusthuizen stijgen pijlsnel: 80 in één rusthuis, vrees voor personeelsgebrek

De rusthuizen maken zich op voor een nieuwe coronaveldslag. De cijfers tonen de jongste dagen een pijlsnelle stijging – alleen al in een woon-zorgcentrum in Menen liep het aantal besmettingen op tot bijna 80 – en dat leidt tot onrust in de sector. “Vooral de uitval van het personeel baart me zorgen”, zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.