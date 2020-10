Ziekenhuizen dreigen kopje-onder te gaan: “Behalve als iedereen de regels strikt opvolgt”

Onze ziekenhuizen kunnen de toestroom van coronapatiënten amper nog de baas. Het personeel zit nu al op zijn tandvlees én de spanningen tussen ziekenhuizen over een eerlijke spreiding van patiënten lopen op. En dan is de griep nog niet in het land. Vandaar de dwingende oproep van professor Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. “Laten we allemaal alsjeblieft de maatregelen strikt naleven. Als het aantal coronapatiënten blijft stijgen, moeten ziekenhuizen alle andere ingrepen uitstellen.”