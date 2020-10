Vijf jongeren van hun vrijheid beroofd voor massaal gedeelde aanval op 15-jarige

Breendonk / Liezele / Ruisbroek / Puurs-Sint-Amands - Vijf jongeren zijn van hun vrijheid beroofd na het ernstige geweldsincident met een jongen van 15 aan de bibliotheek in Puurs-Sint-Amands. De vier minderjarigen zullen voor de jeugdrechter worden geleid en de meerderjarige voor de onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van Antwerpen dinsdagavond.

Het slachtoffer werd zondagnamiddag door zes jongeren omsingeld aan de bibliotheek. Hij werd geslagen, bedreigd en vernederd. De moeder van de jongen deed maandag aangifte, waarna er een onderzoek werd opgestart.

“De feiten lijken het gevolg te zijn van een voorgeschiedenis en een context die verder onderzocht zal worden. Het gerechtelijk onderzoek zal de precieze omstandigheden verder aan het licht brengen”, zegt de parketwoordvoerder.

De jongeren hadden een filmpje van het incident gemaakt en verspreid via sociale media. “Wat op de beelden te zien is, is zinloos geweld dat absoluut niet te tolereren valt en dat uiteraard elke burger in onze samenleving beroert. De beelden maken deel uit van het geheel van feiten dat onderzocht wordt”, zegt de parketwoordvoerder

Vijf mogelijke betrokkenen hebben zichzelf dinsdag aangeboden bij de politie en werden uitgebreid verhoord. Het openbaar ministerie heeft daarna beslist om de vier minderjarigen - een 14-jarige en drie 16-jarigen met Belgische en Nederlandse nationaliteit - voor te leiden voor de jeugdrechter. Aan de onderzoeksrechter zal de aanhouding van de meerderjarige gevraagd worden. Het gaat om een 18-jarige Belg uit Puurs-Sint-Amands. De voorleiding zal in de loop van woensdag gebeuren.

