Roberto Martinez over zijn collega in quarantaine bij IJsland: “Dit wens je niemand toe”

Roberto Martinez zit tegen IJsland als bondscoach voor België op de trainersbank. Dat geldt niet voor zijn collega van IJsland. Erik Hamrén zit in quarantaine.

“Dat wens je natuurlijk niet niemand toe”, aldus de bondscoach. “Voor zo’n wedstrijd wil je bij de spelers zijn om zo goed mogelijk het duel voor te bereiden. Ik hoop dat hij snel weer bij zijn spelers zal kunnen zijn. Ik verwacht niet dat de wedstrijd wordt uitgesteld. Het protocol van de UEFA is heel strikt. Om de voetbalfans te plezieren zijn er heel sterke regels opgesteld. We mogen dit niet afnemen van de supporters. In deze moeilijke tijden is voetbal nodig.”

De vorige wedstrijd wonnen de Duivels een maand geleden met 5-1. Nu mist IJsland liefst zeven basisspelers. Wordt een makkelijke zege?

“Neen, het wordt niet makkelijk. Met drie interlands in een week moeten er sowieso spelers gewisseld worden. Wij missen overigens ook belangrijke spelers. Jonge spelers krijgen nu hun kans en willen die grijpen. Dat is bij ons zo, ook voor IJsland geldt dat.”

Op Dries Mertens rekent de bondscoach niet meer. Hoe zit het met De Bruyne.

“Van De Bruyne weet ik niet of hij dit weekend al zal kunnen spelen. We moesten hem sparen. We namen de beste beslissing door hem niet mee te nemen. Hij heeft nog een heel lang seizoen voor de boeg.”