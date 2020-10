Ook Axel Witsel klaagt: “Waarom moeten we nu drie interlands spelen?”

Net als voordien Meunier en De Bruyne klaagt Axel Witsel over het hoge aantal wedstrijden. “Het is zwaar allemaal. Nu ook weer. Ik zie niet goed in waarom we in één week drie interlands moeten spelen in plaats van twee. Het gaat maar door.”

Axel Witsel is tegen IJsland ‘a last man standing’. De 108-voudige international is meer dan ooit een van de sterkhouders nu Hazard, De Bruyne en Vertonghen er niet bij zijn.

“Ik ben inderdaad een van de ouderen, ik ben hier al lang”, aldus Witsel. “Ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid maar ik ga nu niet plots anders spelen. Goede spelers ontbreken en hun afwezigheid moeten we collectief. Het zijn belangrijke spelers maar we kunnen dat blok IJsland doorbreken. Daarvoor moeten we geduldig zijn. Ik zal met Youri Tielemans naast mij spelen. Dan kan ik me meer offensief uitleven. Met Kevin De Bruyne naast me moet ik meer in een defensieve rol blijven.”

De eerste plaats op de FIFA ranking staat op het spel.

“Daar maken we ons niet echt zorgen over. We gaan er wel alles aan doen om op die positie te blijven en daarvoor moeten we winnen. Ook vanwege dat verlies tegen Engeland. In de tweede helft waren we niet goed genoeg. Het is een vervelende nederlaag. Nu hadden we het gevoel dat we niet alles hadden gegeven tegen een ploeg die niet sterker was dan wij.”