OVERZICHT NATIONS LEAGUE. Spektakel in Duitsland-Zwitserland, Spanje verliest

Enkele toplanden werkten dinsdagavond hun vierde speeldag in de hoogste divisie van de Nations League af. Bekijk hier het overzicht.

Duitsland en Zwitserland maakten er doelpuntenfestijn van

Met Duitsland - Zwitserland stond er een topper op het programma dinsdagavond. De twee landen leverden een aangename vertoning af. De Mannschaft kwam 0-2 achter door doelpunten van Gavranovic en Freuler, maar zette die achterstand nog recht. Voor rust maakte Werner de aansluitingstreffer en tien minuten na de pauze maakte Havertz de gelijkmaker na een flater van de Zwitserse verdediging. Het doelpunt van de Chelsea-aanwinst luidde het begin in van vijf dolle minuten.

Foto: Federico Gambarini/dpa

Duitsland kon niet lang op gelijke hoogte blijven, want twee minuten na het doelpunt van Havertz was Zwitserland daar opnieuw via Gavranovic. De Duitsers waren echter niet aangeslagen na de 2-3 en scoorden enkele minuten later de 3-3 via een prachtig hakje van Gnabry. Daarna probeerden beide ploegen nog tevergeefs de winning goal te maken.

Spanje blijft ondanks verlies leider in groep 4

Spanje ging met 1-0 de boot in tegen Oekraïne, maar blijft ondanks het verlies groepsleider in groep 4. Tsihankov scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. AA-Gent-spits Roman Yaremchuk stond de hele wedstrijd op het veld. Ook Club Brugge-verdediger Sobol speelde 90 minuten. Spanje was de betere ploeg en had 72 procent balbezit en 21 schoten op doel tegenover slechts twee Oekraïense schoten tussen de palen. Maar Oekraïners toonden zich efficiënter. De Spanjaarden behouden één punt voorsprong op Duitsland.