Racing Genk beboet wegens verbale agressie van voorzitter en bestuurders

Het disciplinair comité voor het profvoetbal heeft Racing Genk een boete van 2.500 euro opgelegd. Aanleiding is de verbale agressie van voorzitter Croonen en de beheerders Nijs en Cilissen ten aanzien van de ref na de wedstrijd tegen Oostende.

Ref Nicolas Laforge en match delegate Patrick Verlooy hadden van het incident in de spelerstunnel een rapport opgemaakt. De ref had het over een “totaal gebrek aan respect tegenover het scheidsrechtersteam”, kennelijk naar aanleiding van de uitsluiting van Toma. Tijdens een dispuut tussen de ref en de beheerders viel het woord “schandalig”.

Bondsprocureur Bowman verweet de club daarop een gebrek aan organisatie, aangezien de Genkse bestuurders zich bevonden in de neutrale zone, waar zij niet thuishoorden. Bovendien wees hij op hun voorbeeldfunctie. Daarom vorderde hij een boete van 2.500 euro.

Genk betwistte de feiten niet en had al voor de zitting van dinsdag aangegeven dat de club de vordering van het bondsparket zou aanvaarden. Daardoor hoefden Croonen en zijn medebestuurders zich niet te komen verantwoorden. Het disciplinair comité sloot zich bij de vordering van het bondsparket aan en veroordeelde de club tot het betalen van de geëiste 2.500 euro. “Om een duidelijk signaal te geven dat dergelijk wangedrag respectloos en onaanvaardbaar is”, aldus de beoordeling.