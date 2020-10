Corona-angst duwt ons massaal de auto in

Door het coronavirus staan we opnieuw in de file in de stad. Als deze trend aanhoudt, slikken onze steden meer verkeer en lucht­vervuiling dan voor de pandemie, waarschuwt Greenpeace, een van de partners van het project Clean Cities van de Europese ngo Transport & Environment.

“Uit data van navigatiespecialist TomTom blijkt dat er in Brussel, maar ook in Gent of Charleroi, meer autoverkeer is dan voor de lockdown. Ook Antwerpen en Luik gaan die richting uit”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace. In heel wat steden is er sinds september ook meer file. In Kortrijk en Gent waren die de voorbije weken zelfs hardnekkiger dan in januari en februari. En dat ondanks het vele thuiswerk. Wie de deur uitgaat, kiest nu sneller voor de auto.

En dat heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit. Want volgens een onderzoek blijkt dat een toename van het personenverkeer met 10 procent in Brussel zou leiden tot 5 procent meer stikstofoxide en 6 procent meer fijn stof. Bij 50 procent meer personenverkeer nemen de concentraties toe met respectievelijk 24 en 31 procent.

Greenpeace en T&E roepen daarom de steden op om tegengas te geven. “Tijdelijke maatregelen als pop-upfietspaden of woonerven moeten permanent worden gemaakt en uitgebreid. Als je dat nu uit handen geeft, zijn we weer terug bij af.”