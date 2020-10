Strengere coronaregels in jeugdwerk en sport gaan vandaag in: dit zijn de veranderingen

Vandaag treden strengere regels in werking voor jeugdbewegingen en sportverenigingen in Vlaanderen. Dat heeft een aantal concrete gevolgen: zo zijn bepaalde zaalsporten verboden en moeten jongeren ouder dan twaalf een mondmasker dragen als ze indoor samenkomen bij de jeugdbeweging.

LEES OOK. Ziekenhuizen dreigen kopje-onder te gaan: “Behalve als iedereen de regels strikt opvolgt” (+)

Voor het jeugdwerk is er beslist dat jongeren ouder dan 12 bij indoor-activiteiten enkel nog in bubbels van 20 personen mogen samenkomen. Zij moeten daarbij ook een mondmasker dragen. Bij buitenactiviteiten kan nog steeds gespeeld worden in bubbels van 50 en zonder mondmasker. Activiteiten met intens fysiek contact worden ook buiten sterk afgeraden.

Leidingsweekends voor jongeren ouder dan 18 en leefweken voor jongeren vanaf 12 jaar kunnen niet meer doorgaan. Weekends en activiteiten met overnachtingen voor 12- tot 18-jarigen kunnen nog steeds doorgaan, maar ook hier zal er binnen in bubbels van 20 moeten gewerkt worden met mondmaskers. Binnen slapen gebeurt met genoeg afstand tussen de bedden of matjes en met goede verluchting van de ruimte.

Qua sportwedstrijden en -trainingen treedt code oranje in werking. Dit wil zeggen dat indoor sportactiviteiten verboden worden als er niet voldoende afstand kan gehouden worden. Kleedkamers worden ook gesloten, behalve in zwembaden. Opvallend is dat de kantines wél mogen openblijven met dezelfde regels als de horeca (4 personen aan een tafel en anderhalve meter afstand tussen tafels).

De maatregelen houden in dat het gros van de competities van zaalsporten bij amateursporters niet meer kunnen plaatsvinden. Daaronder valt onder meer basketbal, volleybal en zaalvoetbal. Een enkelmatch in het tennis kan nog wel plaatsvinden. Fitness en trainingen waarbij voldoende afstand kan gehanteerd worden, blijven eveneens mogelijk. Publiek bij bijvoorbeeld een indoor tennistoernooi is nog steeds welkom, met een maximum van 200 personen indoor. Om meer toeschouwers toe te laten, heb je een speciale toelating nodig, na een goedkeuring op basis van het COVID Infrastructuur Risico Model (CIRM). Sportkampen kunnen tijdens de herfstvakantie nog wel georganiseerd worden, zij het in kleinere groepen en volgens de protocollen die gelden voor alle jeugdkampen. De maatregelen gelden alvast tot de herfstvakantie en worden dan geëvalueerd.