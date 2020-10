Eén roetfilter op zeven werkt niet: “Tot 10.000 keer meer roetdeeltjes dan toegelaten”

Zo’n 15 procent van de dieselwagens is uitgerust met een roetfilter die zwaar defect is. Dat blijkt uit metingen uitgevoerd door onderzoekers van de UCLouvain, zo meldt Le Soir woensdag. Hun bevindingen worden ook gepubliceerd in het blad Atmospheric Environment.

Uit de nieuwe studie, waarvoor ruim 750 wagens in België werden onderzocht, blijkt wel dat de “goede” filters heel goed werken. Maar bij ongeveer één auto op de zeven stelt er zich een probleem of is er zelfs helemaal geen roetfilter te vinden. Deze wagens stoten daardoor tot 10.000 keer meer roetdeeltjes uit dan zou mogen, legt Francesco Contino, professor thermodynamica en vloeistofmechanica, uit.

Superuitstoters

“Over het algemeen werkt de filter zeer goed. Het is een uitzonderlijk hulpmiddel: in sommige gevallen meten we minder deeltjes in de uitlaatlucht dan in de omgevingslucht”, constateert Contino. Helaas ondermijnt het bestaan van de “super-uitstoters” dus de algemene prestatie van de hele vloot, betreurt hij. Eén wagen die niet aan de norm voldoet, vervuilt evenveel als 10.000 andere auto’s die wel de normen halen.