Minstens 44 doden door illegaal gestookte drank in Turkije: “Te maken met veel te dure raki”

Minstens 44 personen in Turkije zijn in een week overleden na het drinken van illegaal gestookte alcoholische drank, meldt de Duitse krant Die Welt. Een dertigtal mensen ligt met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis. De Turkse politie heeft een 58-jarige verdachte aangehouden.

Volgens de Turkse staatszender TRT vielen de doden in acht verschillende provincies, waaronder in de metropool Istanbul. De illegaal gestookte drank zou in veel gevallen de zeer giftige alcoholsoort methanol hebben bevat. Methanolinname kan ernstige gevolgen hebben, waaronder blindheid.

De illegale stook van alcoholische dranken heeft in Turkije een hoge vlucht genomen de afgelopen jaren. Sinds de conservatieve, islamistische AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan in 2002 aan de macht kwam, is de prijs van raki met een veelvoud gestegen. Een fles van de anijsdrank koste in 2002 nog zo’n acht lira. Vandaag de dag kost een fles van de favoriete sterkedrank van veel Turken zo’n 170 lira, omgerekend 18,25 euro.