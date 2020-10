Neymar steekt Braziliaanse Ronaldo voorbij en jaagt op record van Pelé

Brazilië is met een perfecte zes op zes begonnen aan zijn kwalificaties voor het WK voetbal 2022 in Qatar. De Goddelijke Kanaries wonnen vannacht met 2-4 op het veld van Peru en mochten daar vooral sterspeler Neymar zeer dankbaar voor zijn. De aanvaller van PSG scoorde een hattrick en steekt daardoor Ronaldo voorbij op de topschuttersranglijst van Brazilië.

Brazilië kwam nochtans zowel in het begin van de eerste als de tweede helft op achterstand in Estadio Nacional van de Peruviaanse hoofdstad Lima. Neymar maakte vanop de stip de eerste achterstand ongedaan, Everton-aanvaller Richarlison scoorde halfweg de tweede helft de 2-2. Pas in de 83e minuut kon Neymar - opnieuw op een gecontesteerde penalty - de bevrijdende 2-3 scoren. Peru eindigde de match nog met negen. In de blessuretijd maakte Neymar zijn hattrick compleet. Dankzij die drie goals zit Neymar nu aan 64 doelpunten voor Brazilië, dat zijn er twee meer dan Ronaldo er ooit scoorde voor de Seleção. Neymar vierde dan ook door het nummer negen - het rugnummer van Ronaldo - met zijn hand te maken en diens kenmerkende viering met een wapperend vingertje te imiteren. Op zijn 28e kan Neymar nu op zoek naar het record van legende Pelé die 77 doelpunten maakte voor Brazilië.

Ook record voor Suarez

Brazilië is samen met Argentinië het enige land dat na twee speeldagen foutloos is in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne. De Argentijnen wonnen met 1-2 in Bolivia. Uruguay verloor met 4-2 in Ecuador. Luis Suarez scoorde de twee Uruguayaanse goals vanop de stip in de laatste tien minuten. Dankzij die twee goals heeft Suarez nu 41 gescoord in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie. Niemand deed ooit beter, al telt ene Lionel Messi amper 2 doelpunten achterstand.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS