Tom Van Grieken wil corona-app niet installeren: “Geen vertrouwen in Belgische staat”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft gisterenavond op een debat van studentenvereniging LVSV gezegd dat hij de corona-app Coronalert niet zal downloaden. “Ik heb geen vertrouwen in de Belgische staat. De overheid hoeft niet te weten waar ik ben, dat vind ik een beetje beangstigend.” Nochtans houdt de app geen locatiegegevens bij.

LEES OOK. Corona-app al 1 miljoen keer gedownload, maar over resultaat is amper iets bekend (+)

”De staat moet zijn burgers vertrouwen en niet wantrouwen”, sprak de voorzitter van Vlaams Belang. “Het is een moeilijk evenwicht tussen volksgezondheid en privacy. Wij gaan uit van het goede van de mensen en dat ze eerlijk zijn als ze hun contacten moeten opgeven.” Afraden doet Van Grieken ook niet. “Dat moet iedereen zelf uitmaken. Ook dat is vrijheid. Wie zich er goed bij voelt: installeer de app. Wie de overheid wantrouwt - en met reden - installeer ze niet. Het is beter wat te veel wantrouwen dan tet weinig, want eens ze uw gegevens hebben, weet je niet waarop en waaraf.”