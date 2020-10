Arnar Vidarsson vanavond op de bank als bondscoach van IJsland tegen België

De bondscoach van IJsland, Erik Hamrén, zal morgen woensdag tegen België niet op de bank zitten. Hij moet net als de rest van zijn trainersstaf in quarantaine omdat een werknemer van de voetbalbond van IJsland positief testte op corona. Zijn plaats wordt ingenomen door Arnar Vidarsson, ex-middenvelder van Lokeren, Cercle Brugge en Genk, analist bij Extra Time en beloftentrainer én technisch directeur van IJsland.

“Zoals gezegd is de volledige staf van het nationale herenteam A in quarantaine geplaatst omwille van de beslissing van het infectieopsporingsteam vanwege een Covid-infectie van een medewerker”, meldt de IJslandse voetbalbond. “Geen van de spelers van het IJslandse team is echter in quarantaine geplaatst en de wedstrijd tussen IJsland en België in de UEFA National League zal woensdagavond volgens schema plaatsvinden. “Deze situatie betekent echter dat de staf van het IJslandse team opnieuw moet worden bemand voor deze ene wedstrijd, aangezien noch coaches noch andere teamleden aanwezig kunnen zijn. Het coachingsteam tegen de Belgen zijn Arnar Vidarsson, coach van het nationale U21 U21 en Davíd Snorri Jónasson, coach van het nationale team van U17.”

Massa afzeggingen

IJsland krijgt daarnaast ook te maken met een massa aan afzeggingen van spelers. lfreð Finnbogason (Augsburg), Ragnar Sigurðsson (Kopenhagen), Kári Árnason (Vikingur) en Arnór Sigurðsson (CSKA Moskou) keerden met blessures terug naar hun clubs. De sterspelers Aron Gunnarsson (Al-Arabi), Jóhann Guðmundsson (Burnley) en Gylfi Sigurðsson (Everton) kregen van bondscoach Erik Hamrén vooraf al de toezegging om naar hun clubs te reizen.

