Ook onderwijsvereniging OVSG heeft twijfels bij haalbaarheid nieuwe eindtermen in secundair onderwijs

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) heeft twijfels over de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Dat meldt de OVSG woensdagochtend. Katholiek Onderwijs Vlaanderen had dinsdag al laten weten dat die nieuwe eindtermen de kwaliteit van het onderwijs bedreigen.

LEES OOK. Katholiek onderwijs noemt nieuwe eindtermen “ernstige bedreiging voor onderwijskwaliteit”

“Ook onze directies hebben twijfels bij de haalbaarheid ervan in de onderwijstijd die ze ter beschikking hebben”, zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG. “Scholen moeten nog voldoende vrije ruimte krijgen om hun eigenheid te bewaren. In verschillende VLOR-adviezen (Vlaamse Onderwijsraad, nvdr.) hebben we daarop al gewezen.”

Het Gemeenschapsonderwijs (GO! ) en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageerden dinsdag verrast op de kritiek. De OVSG vraagt snel een overleg met de minister, “om tot een constructieve oplossing te komen zodat er duidelijkheid komt voor directies, teams, ouders en leerlingen en de timing niet in het gedrang komt”.

“Op het einde van dit schooljaar zullen leerlingen moeten kiezen voor een richting in de tweede graad. Onze scholen moeten hun aanbod duidelijk kunnen profileren en de implementatie grondig voorbereiden. En leerlingen moeten goed geïnformeerd een keuze kunnen maken die bij hun talenten aansluit”, aldus Delbaere.

Het ontwerp van decreet voor de nieuwe eindtermen werd afgelopen vrijdag door de Vlaamse Regering voorgelegd aan de Raad Van State. Daarna volgen hoorzittingen in het Vlaams Parlement. De eindtermen zouden ingaan op 1 september 2021.