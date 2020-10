Opnieuw resem producten met sesamzaad uit de rekken gehaald

Groothandelaar NDFC haalt in overleg met het federaal voedselagentschap FAVV granola en sesamzaad uit de rekken en roept het terug van bij de consumenten. De producten bevatten een te hoog gehalte aan residu van gewasbeschermingsmiddelen op sesamzaad (ethyleenoxide). Ze werden verdeeld door de winkels van AD Delhaize in Temse, Hoevewinkel Delmotte in Meulebeke, Mango in Haaltert, Hoevewinkel Vercammen in Berlaar en Aula slagerij in Gent, meldt NDFC woensdag in een persbericht.