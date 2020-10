Ook West-Vlaamse ziekenhuizen weigeren Brusselse coronapatiënten

Nadat eerder al Aalst en Charleroi weigerden coronapatiënten over te nemen uit Brusselse ziekenhuizen, hebben ook twee West-Vlaamse instellingen dat geweigerd. Dat zei Marc Noppen, CEO van het UZ in Brussel dinsdagavond in Terzake.

LEES OOK. Ziekenhuizen dreigen kopje-onder te gaan: “Behalve als iedereen de regels strikt opvolgt” (+)

Het spreidingsplan staat nu al een tijdje onder druk, zegt Noppen. “Elke dag transfereren we patiënten, want we zitten in een precaire situatie. Afgelopen nacht zijn twee patiënten geweigerd in West-Vlaamse ziekenhuizen. Gelukkig werden ze in het AZ Jan Palfijn wel geholpen.” Welke ziekenhuizen geweigerd hebben, is niet duidelijk. Wel staat vast dat heel wat andere ziekenhuizen ook al patiënten geweigerd hebben. Volgens de FOD Volksgezondheid werden er tot maandag al minstens 14 patiënten tegengehouden om de meest uiteenlopende redenen. “De houding van sommige ziekenhuizen is bijzonder jammer”, zegt Noppen nog. “De gevraagde solidariteit tussen ziekenhuizen leidt er immers toe dat overbelaste ziekenhuizen en de betrokken zieke mensen niet aan hun lot worden overgelaten.” Noppen hoopt dat de federale overheid de betrokken ziekenhuizen terechtwijst.