Rus is ‘wildfotograaf van het jaar’: “Elf maanden gewacht voor dat ene beeld”

De winnende foto van Sergej Gorsjkov. Foto: Gorshkov/Wildlife Photographer of the Year 2020

De Rus Sergej Gorsjkov is met de foto van een Siberische tijger in een bos bekroond tot Wildlife Photographer van 2020. Net Natural History Museum in Londen reikte de jaarlijkse prijzen voor beste natuurfotografie dinsdagavond uit.

De winnende foto, ‘The embrace’ (‘De omhelzing’) van Gorsjkov, toont een Siberische tijger die in een bos in Siberië een boom omhelst. De tijgersoort is met uitsterven bedreigd en komt alleen in Siberië voor. De fotograaf wachtte volgens het museum elf maanden lang om de foto te schieten.

De zeventienjarige Noorse Liina Heikkinen mag zich Young Wildlife Photographer noemen. Haar foto toont een vos die een gans verslindt en haar buit niet lijkt te willen delen.

De jury verkoos dit jaar de winnaars uit meer dan 49.000 inzendingen uit 86 landen. Mensen van over de hele wereld kunnen hun foto’s inzenden voor de prijzen, ongeacht of ze nu professionele of amateurfotografen zijn. De volgende ronde gaat al de komende weken van start.

Eerst zullen de door de jury verkozen foto’s te zien zijn in het Natural History Museum in Londen. Vervolgens verhuizen ze naar verschillende andere locaties, overal ter wereld.