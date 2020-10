Huiszoekingen bij jagers in Rumst en Sint-Katelijne-Waver na vondst boobytrap in Rumst

Rumst / Sint-Katelijne-Waver -

Bij jagers in Rumst en Sint-Katelijne-Waver zijn huiszoekingen uitgevoerd, nadat natuurinspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos vorige week op een boobytrap gestoten waren op een jachtterrein in Rumst. Na de huiszoekingen werden nog meer verboden wapens in beslag genomen, zo meldt Natuur en Bos woensdag. De daders riskeren gevangenisstraffen tot twee jaar en geldboetes tot 250.000 euro.