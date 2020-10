Steven Van Gucht: “Aan dit tempo zijn alle beschikbare bedden op intensieve zorgen tegen half november bezet”

Tijdens de persconferentie van Sciensano heeft professor Steven Van Gucht nog eens een beeld gegeven van de verspreiding van het virus. Hij noemde het virus een “valse trage” en gaf aan dat enkel in Tsjechië meer besmettingen per 100.000 geteld worden dan in België.

“De afgelopen zeven dagen telden we gemiddeld 5.057 nieuwe gevallen per dag: dat zijn er 93% meer dan een week eerder. Het aantal nieuwe besmettingen verdubbelt om de 7 dagen. Op 9 oktober waren er 7.030 nieuwe gevallen: het hoogste aantal tot dusver. In Europa zijn er op dit moment enkel in Tsjechië meer besmettingen per 100.000 inwoners gemeld.

20% positief in Brussel

“De stijging van het aantal besmettingen doet zich voor bij alle leeftijdsgroepen, maar bij de dertigplussers gaat het nu sneller. Geografisch gaat het het snelst in Waals-Brabant, waar de cijfers zelfs om de vijf dagen verdubbelen. Het hoogst aantal nieuwe gevallen tellen we nog steeds in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: dat zijn gemiddeld 881 gevallen, 52 procent meer dan de week daarvoor. Dat is een aanzienlijke toename, maar het gaat wel minder snel dan in het rest van het land. Het is echter nog te vroeg om dat te wijten aan de verstrengde maatregelen, maar heeft allicht te maken met de limieten van de testcapaciteit. 20% van de tests in Brussel is positief, een heel hoog cijfer.”

Valse trage

“Ook de ziekenhuiscijfers blijven fors toenemen. Het aantal opnames versnelt: vandaag overschrijden we de grens van 200 nieuwe opnames per dag. Dit toont de kracht van de exponentiële groei: met trage aanloop, maar met een latere explosie; Het virus is een valse trage. Het aantal opnames in het ziekenhuis verdubbelt om de 8 dagen. De helft van alle nieuwe opnames vindt plaats in Brussel, Luik en Henegouwen maar we zien toenames in alle provincies.”

Tweede golf

Momenteel liggen 1.621 patiënten in ziekenhuis met COVID, van wie 281 met intensieve zorgen. Het aantal patiënten op intensieve zorgen verdubbelt om de twaalf dagen. Aan dit tempo is het maximaal beschikbare bedden van 2.000 bereikt tegen half november. Ik heb er wel alle vertrouwen in dat het zover niet moet komen.”

“De tweede golf neemt dus duidelijk toe in kracht. Dit overkomt groot deel van Europa en het komt niet onverwacht. Veel virologen hielden rekening dat dit kon gebeuren. Maar dit hoeft geen paniek te veroorzaken: we kennen het virus beter en we weten wat we moeten doen. Strengere maatregelen kunnen helpen, maar het meest krachtige wapen ligt in onze eigen handen: respecteer de gouden basisregels. Veel besmettingen vinden nog steeds plaats in de privésfeer. Hou afstand, draag een masker en beperk contact met wie u dicht contact heeft tot minimum.”