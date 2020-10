Uitbater taxfreeshops Zaventem en Charleroi ontslaat 153 werknemers

Zaventem - De groep Lagardère Travel Retail gaat volgens vakbond ACV Puls vanaf 1 januari volgend jaar over tot het collectief ontslag van 153 personeelsleden. De onderhandelingen over een sociaal plan bij de groep die in ons land een dertigtal winkels uitbaat, waarvan 25 taxfreeshops op Brussels Airport en twee op de luchthaven van Charleroi, zijn op niets uitgedraaid, aldus de vakbond.

De ontslagen zijn het gevolg van de coronacrisis en het dalende aantal klanten op de luchthaven, aldus de vakbond. ACV Puls zegt te betreuren dat er “absoluut geen onderhandelingen mogelijk zijn”. “Alle voorstellen om de ontslagen voor de betrokken personeelsleden te verzachten en/of hen verder te ondersteunen werden geweigerd wegens ‘te duur’. De betrokken personeelsleden zullen dus terugvallen op de strikt wettelijke minimummaatregelen”, klinkt het.

Begin juni had de directie de intentie aangekondigd om 180 van de 500 banen in ons land te zullen schrappen. Het bedrijf was woensdag niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.