Bram Daelemans is een student die is blijven hangen, zoals dat heet. Hij ging zestien jaar geleden via een uitwisselingsprogramma in de VS studeren, en heeft er intussen een gezin.

De Gentenaar werkt voor de Wisconsin Technology Council, die de staatsoverheid adviseert rond wetenschap en technologie. Meteen ook de reden waarom hij geen politiek gekleurde uitspraken kan doen. “ ...