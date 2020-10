Wat als Trump het Witte Huis weigert te verlaten?

Volgens Donald Trump kan zijn tegenstander Joe Biden enkel winnen via massale stembusfraude. De president kondigde al aan dat hij de uitslag van de verkiezingen zou aanvechten als Biden wint. Voor het eerst in de geschiedenis is de vraag ‘wat als de president het Witte Huis weigert te verlaten?’ dus relevant. Een eenduidig antwoord is er niet, simpelweg omdat de vraag nooit eerder ­gesteld werd.