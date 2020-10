Biergooiers bezorgen Beerschot boete van 1.000 euro

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een boete van 1.000 euro opgelegd aan Beerschot, omdat supporters van de club bierbekers op het terrein hadden gegooid tijdens de thuismatch tegen Waasland-Beveren.

Helemaal in het knotsgekke slot van de wedstrijd was de spanning niet te houden voor een aantal Beerschot-supporters. Bourdin dacht de thuisploeg in de 92e minuut de 3-2 zege te bezorgen, maar de VAR en ref Cremer staken daar een stokje voor. Het doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding op doelman Jackers.

Hoewel Beerschot luttele minuten later alsnog de 3-2 zou maken, zorgde de afgekeurde goal voor frustratie bij enkele fans. Een drietal bierbekers vlogen in de richting van doelman Jackers, maar raakten hem niet. Jackers zette de bekers nadien rustig weg in de neutrale zone. Voor die feiten eiste het Bondsparket een boete van 1.000 euro. Walter Damen, ondervoorzitter van Beerschot, betwistte tijdens de disciplinaire zitting het incident niet, maar vroeg om een sanctie met uitstel gezien de beperkte impact ervan.

“Het gooien van projectielen van welke aard dan ook is ongepast. Er gaat een gebrek aan respect voor scheidsrechterlijke beslissingen van uit. Een sanctie dringt zich op om een duidelijk signaal te stellen”, oordeelde het Disciplinair Comité, dat de vordering van het Bondsparket dus bestendigde.