Hoofd technische dienst (26) van Boudewijn Seapark komt om bij arbeidsongeval, oorzaak wellicht elektrocutie

Zedelgem / Brugge - Het hoofd van de technische dienst van het Boudewijn Seapark in Sint-Michiels (Brugge) is dinsdagmiddag overleden bij een arbeidsongeval. De 26-jarige man uit Zedelgem was bezig met een interventie aan een elektriciteitskast vlakbij het zeehondenverblijf. Wellicht werd hij geëlektrocuteerd.

Het arbeidsongeval gebeurde dinsdag omstreeks 14.50 uur. De jongeman - werkzaam als hoofd van de technische dienst in het pretpark - was er bezig aan een elektriciteitskast. De doodsoorzaak is vermoedelijk elektrocutie, nadat hij een kabel had aangeraakt waar nog spanning opzat. Het was een externe elektrotechnicus die de jongeman na het ongeval aantrof.

Het arbeidsauditoraat heeft een wetsdokter aangesteld om een uitwendige schouwing uit te voeren en stelde ook een technisch raadgever aan. Zo wil men de precieze technische en doodsoorzaak nagaan. Ook de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk is ter plaatse en voert een onderzoek uit.