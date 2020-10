VUB bereidt zich al voor op code rood

Weken nadat de andere universiteiten dat al deden, besliste de Vrije Universiteit Brussel (VUB) dinsdag net als de KU Leuven om vanaf komende maandag over te schakelen naar code oranje, in de strijd tegen het coronavirus. De VUB bereidt zich nu zelfs al voor op code rood, zegt rector Caroline Pauwels.

Op de campussen van de VUB werd het academiejaar onder code geel gestart, om studenten en personeel te laten kennismaken, maar door de hoge besmettingscijfers wordt de werking vanaf maandag 19 oktober aangepast aan code oranje. Concreet betekent dit dat de capaciteit van de aula’s beperkt wordt tot een vijfde van de leerlingen en iedereen moet een mondmasker dragen. De overige leerlingen kunnen de les online volgen. Voor practica en labo-oefeningen mogen alle plekken in het lokaal bezet zijn, op voorwaarde dat iedereen een masker draagt.

Bovendien bereidt de VUB zich al voor op code rood. Dat zei rector Caroline Pauwels in Terzake. De omschakeling gebeurt “gradueel”. “We hebben gevraagd aan onze docenten om tegen 26 oktober volledig klaar te staan voor code rood. Omdat wij uiteraard ook de cijfers vaststellen en het UZ Brussel ons waarschuwt voor overbelasting van de ziekenhuizen.”

“We hopen natuurlijk dat code oranje genoeg zal zijn.” Er zijn volgens Pauwels heel weinig besmettingen op de VUB-campussen zelf. “Maar door daar onderwijs te organiseren, verplichten we studenten om naar de campus te komen, onder meer met het openbaar vervoer. En dat is niet zonder risico”, verklaarde vicerector Jan Danckaert daar eerder over. Volgens Pauwels houden studenten en docenten zich aan de regels. “We hebben ook niet te veel meldingen van feestjes die uit de hand lopen. Maar dat risico bestaat altijd.” Ze roept studenten op de regels te blijven volgen.

Pauwels begrijpt dat de verstrengingen een domper zijn. “Het is afschuwelijk, maar het is nog afschuwelijker voor mensen die in de hospitalen liggen. En de druk op het zorgend personeel wordt te groot.” “Ik wil aan onze studenten zeggen dat we met hen zijn, dat we weten hoe frustrerend dit is, wat een grote ontgoocheling. Maar als we dit samen doen, dan hopen we toch dat we binnen een paar maanden weer wat betere perspectieven hebben. En ik vraag ze na te denken over de mensen die ze graag zien.”