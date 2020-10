Code geel voor onderwijs: scholen blijven voltijds open

Het verplichte onderwijs in Vlaanderen blijft in code geel en dus voltijds open. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na overleg woensdag. Wel blijft het mogelijk om lokaal alsnog naar code oranje te gaan als de situatie dat vraagt. Er verandert voorlopig dus niets.

De beslissing is genomen op basis van de besmettingscijfers, luidt het. Het merendeel van de besmettingen zou te herleiden zijn tot situaties buiten de schoolmuren. Weyts wilde daarom absoluut de scholen volledig open houden.

Hij gaf nieuwe cijfers vrij van de CLB’s, de Centra voor Leerlingenbegeleiding. In de periode van 28 september tot 11 oktober registreerden die 1.795 besmette leerlingen en 411 besmette personeelsleden. Die vertegenwoordigen respectievelijk 0,15 en 0,25 procent van alle leerlingen en personeelsleden. Daarnaast gingen 7.488 leerlingen in quarantaine, net als 627 personeelsleden.

Lokaal kan nog steeds naar een andere kleurencode worden geschakeld, maar er zal vanaf maandag wel gepraat worden over een aanpassing van de bestaande draaiboeken. Momenteel betekent code oranje nog dat leerlingen vanaf het derde middelbaar halftijds - een week wel, gevolgd door een week niet - naar school gaan.

“Er is een bereidheid om te schakelen naar code oranje”, luidt het in een mededeling na het overleg. “In functie daarvan spreken de onderwijspartners maandag verder over een aanpassing van de bestaande draaiboeken gericht op veiligheid, praktische haalbaarheid, onderwijskwaliteit en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel.”

De onderwijspartners vragen dat de samenleving prioriteit geeft aan het onderwijs. Ze willen dat er verdere maatregelen worden genomen in de vervoersstromen. Daarvoor wordt gerekend op nieuwe federale maatregelen vrijdag. Die komen er mogelijk vrijdag.

In het volwassenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs wordt wel al geschakeld naar code oranje, wat betekent dat zij niet meer op volle capaciteit mogen werken. Die wijziging moet uiterlijk ingevoerd worden tegen de herfstvakantie.