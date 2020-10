Supporters stellen KAA Gent in gebreke: “Ze moeten ons alles terugbetalen”

Gent -

Supporters uit de duurste tribune zijn niet te spreken over de gang van zaken bij KAA Gent. Ze willen hun abonnement volledig terugbetaald krijgen en stellen de club in gebreke. Heel wat andere fans zijn daarnaast ontevreden over de nieuwe compensatieregeling rond corona, waarbij 25 procent van het abonnement effectief wordt terugbetaald.