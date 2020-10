De vinger van Trump op de ‘kernknop’: “Als hij in het midden van de nacht een bevel geeft, is er niemand die hem kan stoppen”

Moet één man (of vrouw) wel het alleenrecht hebben om kernwapens te lanceren? Dat debat werd in de Verenigde Staten onlangs plots wel erg actueel, nadat president Donald Trump besmet raakte met het coronavirus, en behandeld werd met experimentele medicijnen die gebruikers “een gevoel van onkwetsbaarheid” kunnen geven. “Als hij in het midden van de nacht een bevel geeft, is er niemand die hem kan stoppen. De laatste vinger die ik op de kernknop zou willen, is dan ook die van een president die zware medicijnen neemt”, klinkt het bij experts.