N-VA wil tijdelijke werklozen inschakelen in woon-zorgcentra

Corona heeft opnieuw de woon-zorgcentra in het vizier. De voorbije 24 uur waren er 368 vastgestelde besmettingen in de sector en vijf overlijdens. Maar ook het personeel deelt in de klappen. Terwijl er in maart een uitval was van 1.300 personeelsleden, zijn er op dit moment volgens N-VA al 2.300 verplegenden en verzorgenden die thuis zitten met corona. De partij pleit er daarom voor om tijdelijke werklozen in te schakelen in de sector.

“Er is meer dan ooit nood aan mensen die pakweg planningen helpen opmaken, maaltijden ronddragen en bedden helpen opmaken”, zegt Lorin Parys, Vlaams Parlementslid voor N-VA. “Daarom pleiten wij ervoor om snel werk te maken van een systeem waarbij tijdelijke werklozen gedetacheerd kunnen worden naar de zorgsector. Dat kan gebeuren in samenspraak met de VDAB, maar daarnaast moet er ook werk gemaakt worden van een tijdelijke aanpassing van de geldende normen voor ondersteunend personeel. Alleen zo kunnen we snel de nodige handen vrijmaken voor de sector.”

N-VA vraagt daarnaast ook dat de woon-zorgcentra prioriteit krijgen voor het inzetten van sneltesten. De overheid besliste dinsdag dat er sneltesten aangekocht zullen worden, maar waar die ingezet zullen worden, is nog niet beslist.

Om de uitval zo goed mogelijk te kunnen opvangen vraagt de Vlaamse minister van Werk Hilde Crevits aan de zorgsector om maximaal alle openstaande vacatures te melden bij VDAB, zorgfuncties en ondersteunende functies. Dat kan via de #COVID19, op die manier kunnen kandidaten heel snel worden toegeleid naar de job. “Daarnaast zijn er heel wat werkzoekenden die elk jaar een opleiding volgen die naar een zorgberoep leidt. Alle werkzoekenden die via VDAB een opleiding in de zorgsector volgen, worden op dit moment ook ingezet om te helpen waar nodig via een stage”, aldus haar woordvoerder.

VDAB zal op vraag van minister Crevits aan tijdelijk werklozen via mail en sociale media oproepen zich kandidaat te stellen om functies in de zorgsector op te nemen. Tijdelijk werklozen kunnen tijdelijk bij een andere werkgever aan de slag, ook in de zorgsector. We overleggen momenteel met specifieke sectoren zoals de eventsector, horeca, ... hoe tijdelijk werklozen zo goed als mogelijk ingeschakeld kunnen worden in de zorgsector.

Er waren eind september 1.854 openstaande vacatures in de gezondheidszorg, waarvan ongeveer de helft voor (hoofd)verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden. De andere helft zijn bijvoorbeeld vacatures voor logistiek hulp.