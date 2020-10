Europese Commissie doet gevaarlijke chemicaliën in alledaagse producten in de ban

De Europese Commissie wil de gevaarlijkste chemische substanties in zaken als speelgoed, cosmetica of materiaal dat in aanraking komt met voedsel geleidelijk aan verbannen. Het gaat onder meer om hormoonontregelaars en stoffen die het imuun- of ademhalingssysteem kunnen aantasten.

Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, mocht de plannen woensdag uit de doeken doen na de wekelijkse bijeenkomst van de Eurocommissarissen in Brussel. Om de gezondheid van consumenten en werknemers maar ook het milieu beter te beschermen, wil de Commissie de gevaarlijkste chemische bestanddelen in consumptiegoederen geleidelijk aan volledig verbieden.

Het gaat dan voornamelijk over hormoonontregelaars, bestanddelen die het immuun- en ademhalingssysteem aantasten en chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor de vruchtbaarheid en voor ongeboren kinderen. In eerste instantie worden vooral speelgoed, cosmetica, textiel, schoonmaakmiddelen en materialen die in aanraking komen met voedsel geviseerd, maar op termijn moeten alle goederen bestemd voor consumptie aan dezelfde strenge normen voldoen.

Uitzonderingen

Concreet zal de Commissie de industrie aansporen om de gevaarlijke stoffen zo min mogelijk te gebruiken en duurzame alternatieven te ontwikkelen. Ze worden daarbij ondersteund met Europese middelen. Strengere controles moeten erover waken dat producten uit derde landen die niet aan de strenge eisen voldoen, van de markt worden geweerd.

Uitzonderingen zullen mogelijk zijn, maar wel enkel als het gebruik van het chemische bestanddeel in kwestie “essentieel is voor de samenleving”. Bovendien wil de Commissie rekening houden met het gecombineerde effect van allerlei soorten chemicaliën op de menselijke gezondheid en het milieu.

De Europese Unie is de op één na grootste producent van chemische producten, volgens cijfers uit 2018, met een marktaandeel van bijna 17 procent. De bedrijfstak stelt 1,2 miljoen mensen in de EU te werk. Volgens experten zijn er zowat 100.000 chemicaliën op de markt, die zowat allemaal in een of andere hoeveelheid mogelijk schadelijk zijn. De economische belangen zijn dus groot, maar de Europese Commissie ziet de nieuwe strategie als een “formidabele groeikans”, zegt ze. De nieuwe, veiligere en in de EU ontwikkelde chemicaliën op termijn een “referentie zullen zijn in de hele wereld”.