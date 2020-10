Het heeft even geduurd, maar Danijel Milicevic heeft dan toch een nieuwe ploeg gevonden. De 34-jarige aanvallende middenvelder draagt de komende maanden het truitje van Seraing.

KAS Eupen besloot eind vorig seizoen om het aflopende contract van de Zwitser niet te verlengen. Daarop moest Milicevic, die in het verleden vooral furore maakte bij AA Gent, deze zomer op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond hij nu in Luik, bij Seraing, waar Emilio Ferrera om dit moment trainer is.