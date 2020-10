Marc Van Ranst: “Doortastende maatregelen nodig zonder mee te gaan in opbod”

Is Nederland het gidsland op het vlak van de juiste aanpak van de coronacrisis? Vele Belgen denken dat onze regering even drastisch moeten zijn in de aanpak en minstens een gedeeltelijke lockdown moet afkondigen. Prof. Marc Van Ranst, viroloog van de KU Leuven, is het daar niet mee eens. Wat moeten we dan verwachten van onze beleidsmakers? “Een doortastend beleid uitstippelen, de bevolking meekrijgen in het strikt naleven van de maatregelen die men uitvaardigt, maar zeker niet meedoen aan een opbod van wie is er hier het strengste?”, aldus Van Ranst.

Eerste vraag: wijzen Rutte en zijn regering in Den Haag de weg door een gedeeltelijke lockdown af te kondigen? “Op het vlak van corona zie ik de Nederlanders zeker niet als een gidsland”, reageert Van Ranst woensdag in een gesprek met Belga. “In zekere zin hebben de Nederlanders ons ingehaald, want ze hinkten achterop. Zij hebben nu pas de mondmaskerplicht ingevoerd, terwijl wij dat al veel eerder hebben gedaan. De Nederlanders voeren gewoon een inhaaloperatie uit.”

Voorts vindt Van Ranst het ook geen goed idee om zich op sleeptouw te laten nemen door andere landen. “Je krijgt vooral bij crisissen al snel de neiging om mekaar te gaan overtroeven met strenge maatregelen. ‘Wie heeft er hier de grootste hamer?’ is dan vaak de grote vraag. En die reflex wordt dan nog vaak aangevuurd door de publieke opinie en de media. ‘Waarom zijn wij zo laks in vergelijking met de buurlanden?’ , heet het dan.”

Invloed van buitenland

“Niettemin speelt wat de buurlanden beslissen wel mee”, stelt Van Ranst vast. “Wat de Franse president Macron woensdagavond op televisie komt verkondigen aan maatregelen zal zeker bij ons, en vooral in het Franstalige landsgedeelte als een soort bijbel gelden voor het Overlegcomité van vrijdag.”

In plaats van het strengste beleid pleit Van Ranst voor het verstandigste beleid. Wat betekent dat in het licht van de vergadering van het Overlegcomité van vrijdag? “Ik vermoed dat er volop zal ingezet worden op thuiswerk”, verwacht de Leuvense viroloog. “Blijf werken in uw kot, wordt dan de nieuwe slogan, maar dat geldt natuurlijk alleen voor wie dat kan. Een buschauffeur kun je moeilijk zijn job van thuis uit laten uitvoeren.”

coronamoe

Wat met de nauwe contacten, voorheen bekend als bubbels? Moeten die nog meer beperkt worden? “Bij die nauwe contacten rijst de vraag in hoeverre die regels goed worden opgevolgd”, vraagt Van Ranst zich af. “Ik heb niet de indruk dat de regels vandaag de dag nog goed opgevolgd worden. Daarom moet de regering absoluut een oproep doen om ze strikt te volgen.”

“Kijk, inzake sport- en cultuurmanifestaties is er wel degelijk veel mogelijk, maar alleen hangt het er vanaf of die manifestaties deftig worden georganiseerd en of degenen die ernaartoe gaan, de regels ook effectief respecteren.”

Van Ranst begrijpt dat we bepaalde sectoren willen vrijwaren. “Dat geldt bijvoorbeeld voor het onderwijs en voor de zorgsector. Maar we moeten ook beseffen dat de stress op het gezondheidssysteem onhoudbaar wordt. Dat cijfer van 7.000 nieuwe besmettingen per dag moet echt naar omlaag, anders houden we het niet vol. Ook niet inzake testen. Dus heb je waterdichte maatregelen nodig.”

Dat wordt niet gemakkelijk met een bevolking die coronamoe is. “Zeker niet”, beaamt Van Ranst, “en voor de sequel zal het nog moeilijker zijn om de bevolking te enthousiasmeren dan voor de eerste aflevering.”

Europese aanpak

Staan we er met de nieuwe regering beter voor dan met de vorige? “Ik denk dat de premier (Alexander De Croo, nvdr) en de minister van Volksgezondheid (Frank Vandenbroucke, nvdr) een goede tandem vormen, en dat moeten ze zeker blijven doen”, meent Van Ranst. “Als zij samen communiceren, dan moet daar niemand anders van de regering nog iets aan toevoegen.

De Croo en Vandenbroucke snappen de urgentie en ik denk dat ze zich nu ook gesterkt zullen voelen door de polls die hen meteen op plaatsen 1 en 2 zetten inzake populariteit. Hopelijk komen ze met een doortastend, maar ook evenwichtig beleid. Eigenlijk zou een Europese aanpak nu ideaal zijn, maar daar kunnen we alleen maar van dromen. Daarvoor is het nog een pandemie te vroeg.”