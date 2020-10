Zeven coronabesmettingen bij Waasland-Beveren, match tegen KV Oostende in gevaar

Slecht nieuws voor Waasland-Beveren: bij de coronatesten van dinsdag testten liefst zeven spelers van de A-kern positief. Het is maar de vraag of de wedstrijd van maandagavond tegen KV Oostende kan doorgaan.

“Naar aanleiding van één positief coronageval bij Waasland-Beveren werden gisteren nieuwe Covid-19 testen uitgevoerd bij de A-kern, technische staf en medewerkers van Waasland-Beveren”, laat de club weten op de website. “Hieruit bleek dat zeven spelers van de A-kern positief hebben getest op het coronavirus. De medewerkers en technische staf legden gelukkig een negatieve test af. Alle positieve gevallen zijn meteen in quarantaine gegaan, zij verkeren ook in goede gezondheid.”

Zeven positieve gevallen bij Waasland-Beveren. Ze zijn in onmiddellijk in quarantaine gegaan.



Na de oefenwedstrijd tussen de Beverse beloften en SV Hoek dreigt nu ook de competitiewedstrijd tegen KV Oostende in het gedrang te komen. Vanaf zeven besmettingen in de A-kern kan een ploeg aanvraag tot uitstel indienen bij de voetbalbond. Het zou de eerste wedstrijd in 1A zijn die wordt uitgesteld door de coronacrisis. Eerder moesten wel al enkele matchen in 1B worden verplaatst nadat het coronavirus was uitgebroken bij Westerlo.